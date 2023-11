Kuidas sügistalvisel perioodil enda tervist toetada?

Kuigi C-vitamiini ja magneesiumi võiks manustada aasta ringi, on need immuunsüsteemi toetamiseks ning stressi leevendamiseks eriti vajalikud just sügistalvisel perioodil. Tarbides C-vitamiini ja magneesiumi liposoomsel kujul, saab meie keha kätte oluliselt rohkem toitaineid kui vitamiinidest ja mineraalidest, mis on näiteks traditsioonilisel kujul.