Ants Rootslane: miks omada autot, kui saab ka rentida?

Sõprade soovitusel osutus Mobire autopargist Antsu valikuks Toyota RAV4, mille seltsis on juba omajagu sõidukilomeetreid kogunenud, kuid sellegipoolest on mees endiselt üllatunud sellise teenuse mugavuses ja sellega kaasnevas kindlustundes. Otsuse tegemine polnud Antsu sõnul aga sugugi lihtne. „Võiks arvata, et rendiautode valikus on eelkõige teada-tuntud töökindlad automargid, kuid Mobire autopark üllatas oma laia valikuga – on nii väiksemaid kui ka suuremaid mudeleid, linnamaastureid, elektri- ja ka luksuslikumaid autosid. Škoda, Toyota, BMW, Mercedes või Tesla – vali, millist vaid soovid,“ kirjeldas ta.

Kindlustunne 24 tundi ööpäevas

„Sõidan iga päev küllaltki pikki vahemaid, lisaks on mul maakodu Võrumaal, seega on minu jaoks oluline, et mis ja kus tahes mu autoga juhtuma peaks, ei jää ma hätta,“ tõi tuntud hüpnotisöör välja enda jaoks olulise aspekti täisteenusrendi puhul. Nimelt tagab Mobire kliendile ööpäevaringse abi kõigi sõidukiga seotud küsimuste või ettetulevate probleemide korral.

„Olen alati olnud väga halb auto olmeprobleemide lahendamisel – rehvivahetus ja kõik sellised asjad on mul iga kord absoluutselt viimasele minutile jäänud, aga äsja reisilt tagasi tulles sain Mobire teeninduselt kõne, et peaksin rehvid ära vahetama – see oli minu jaoks eriline üllatus,“ kirjeldas Ants hiljutist seika oma hoolika kliendihalduriga. Nimelt hoiavad täisteenusrendi puhul spetsialistid pidevalt näpuga järge, et kõik vajalikud autoga seotud toimingud saaksid tehtud, ning pakuvad ise ka vastavad ajad välja. Auto hoolduse, tehnilise rikke või avarii korral tagab Mobire kliendile alati asendusauto.

Rahalised kulud kontrolli all