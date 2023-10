STIILISTUUDIO | Moekunstnik Ülle Pohjanheimo: olen põletanud raha suure leegiga. See on muutnud ka minu arusaama moest ja rõivastest

Pohjanheimo sõnul ei peeta Eestit disainimaaks ja tema sõnul on suur moeringkonna probleem see, et ei tunta erialainimesi. Ühtlasi selgitab ta, miks on igasugused moefestivalid ja -nädalad tegelikkuses ennekõike äri. Juttu tuleb ka naise esimesest Pariisi reisist, kus selgus Eesti kohta nii mõnigi karm tõsiasi.

Miks ei jõua meie moeloojad tihti kodumaalt välja? Ülle sõnul on üks põhjuseid kindlasti raha, sest see maailm on väga kallis. „Olen ise moekunstnikuna põletanud raha suure leegiga. Ma ei kahetse seda, sest olen õppinud ja saanud väga palju kogemust. See on aga muutnud ka minu arusaama moest ja rõivastest.“