5 armastatud parfüümi, mis panevad tänaval järele vaatama

Avastamaks uut parfüümi, on mõistlik alustada väiksemast kogusest. Macta Beauty ilukaubamajas on saadaval lai valik lõhnu eri suurustes, vastates nõnda erinevatele eelistustele. Ostes alustuseks väiksema, 30- või 50-milliliitrise parfüümi, saad testida, kuidas lõhn nahal mängib. Kui parfüüm on juba sinu südame võitnud, võid oma iluarsenali juba suurema pudeli lisada.

Meie keha reageerib erinevalt lõhnanootidele ja -akordidele, mistõttu ei tasu parfüümist hetk pärast lõhna pihustamist veel arvamust kujundada, vaid lasta sellel nahal „settida“. Nahakeemia on meil kõigil erinev, mistõttu on ka lõhnad nahal erinevad – parfüüm, mis lõhnab ühtmoodi sõbranna kaelal, ei pruugi samamoodi toimida sinu omal. Samuti mõjutab lõhna olemust meid ümbritsev keskkond ja temperatuur, millele meie nahk reageerib, kirjutab Beautinow.

1. Parfüümikomplektid on pühade saabudes ideaalsed kingitused, mille leidmine kuuse alt täidab iga naise ülevoolava rõõmuga. Versace Bright Crystal ja ihupiim on Macta Beauty klientide seas üks armastatumaid valikuid. Tegu on puuviljase ja värske lillelise lõhnaga. Populaarse lõhna tipunoodid on granaatõun, musta sõstra jäised nüansid, lootosõied ja muskus, moodustades üheskoos harmoonilise segu. Kütkestav ja sensuaalne lõhn sobib tugevale ja enesekindlale, kuid siiski naiselikule ning glamuursele naisele.

2. Giorgio Armani Si on kahtlemata üks neist lõhnadest, mis jääb meelde. Sõnad, mis seda lõhna iseloomustavad, on šikk ja meelas, kuid samas intensiivne ning pehme. Parfüümi muudab meeli kütkestavaks Sitsiilia bergamot ja mandariiniõli aroomid, mille südamest võib leida roosi, neroli eeterliku õli ja Egiptuse jasmiini. Soojades alatoonides on tunda patšulit, heledat puidu, merevaiku ja muskuse akorde. Magus vanill annab parfüümile kauakestva ja unustamatu aroomi.