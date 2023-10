Iluturism, mis ühendab puhkuse ja maailmatasemel ravi. BeautyTour Esthetics – sinu tugivõrgustik Türgis

„Oleme käinud läbi erinevad tervishoiuametid, et endale peensusteni selgeks teha sealse tervishoiusektori seadused, et meie patsiente võimalike probleemide eest hoida. Me oleme näinud seal väga kehva teenindust ja kvaliteeti, kuid ka väljapaistvaid kliinikuid ja haiglaid kõige uuemate tehnoloogiate ning säravate ja üliheade kirurgidega.“

„Alates 2017. aastast on Türgi kehtestanud laiaulatusliku seaduste kogumi, et kaitsta just oma rahvusvahelisi meditsiinituriste paremini ja toetada kasvavat meditsiiniturismi sektorit,“ räägib Katrin, kelle sõnul tuleks omal käel Türki minnes teha äärmiselt hoolikas eeltöö kliinikute kohta, sest kõikjal maailmas võib leida näiteid ebaõnnestunuid operatsioonidest ning ka Türgi pole selles suhtes erand. „Seal on tõepoolest selliseid juhtumeid olnud, küll aga tehakse seal igapäevaselt tuhandeid erinevaid edukaid operatsioone.“

„Nii erakliinikutel kui ka haiglatel on seal tipptasemel ning uuenduslik varustus ja patsiendid on seal väga hoitud. Samuti aitab sealne kliima paranemisele kaasa,“ ütleb terviseturismi korraldaja BeautyTour Esthetics tegevjuht Katrin Korkmann ja lisab, et patsient saab ühendada mõnusa puhkuse ning juurdepääsu maailmatasemel ravile.

Türgis on tõepoolest hinnad võrreldes Eestiga kuni 60% soodsamad, aga kvaliteet kordades kõrgem. „Paraku jäävad paljudel eestlastel ja ka soomlastel soovitud muudatused tegemata just kalli hinna tõttu oma koduriigis,“ tõdeb Katrin ja lisab, et enim tuntakse praegu huvi juuste siirdamise, kaalukirurgia ning hammaste ravi vastu.

Õnnelik uus elu

Katrinil on eriliselt meeles neljakümnendates naisterahvas, kelle BeautyTour sõidutas Türki naeratust korrigeerima. „Ta hakkas lohutamatult nutma, kui lõpptulemust peeglist nägi. Me alguses täitsa ehmusime, kuid siis ütles ta nuuksudes, et on nii õnnelik, et julges selle teekonna ette võtta, sest nüüd saab ta lõpuks taas avatud suuga südamest naerda,“ meenutab ta tänulikku klienti, kes mitu kuud hiljem tuli suure lillekimbuga ka kontorisse kohale, et oma „imetegijaid“ veel kord tänada.

„Samuti on meie kaudu juuste siirdamisel käinud mehed üliõnnelikud, et on selle teekonna ette võtnud, sest varsti saavad nad taas minna juuksurisse endale soengut lõikama,“ rõõmustab Katrin.

Terviseturismi spetsialisti sõnul tuleks aga endale teadvustada, et kui igatsetud muudatust pikalt edasi lükata, võib ka juhtuda, et hiljem pole seda võimalik teostada. „Näiteks juuste siirdamine. Kui kõik oma juuksed on juba kadunud, pole võimalik ka kõige paremal arstil patsienti aidata, sest juuksesibulaid pole enam kuskilt võtta. Seega kutsun eesti mehi ja naisi julgemalt pöörduma meie poole enne, kui on liiga hilja.“

Tugivõrgustik algusest lõpuni

„Me pole lihtsalt vahendusfirma, vaid oleme sügavuti oma kliinikutega seotud. Suhtleme igapäevaselt kliinikute ja sealsete arstidega ning käime ka ise Türgis kohal. Klientide jaoks oleme alati olemas algusest lõpuni – esimestest konsultatsioonidest reisi planeerimise ja taastumiseni,“ ütleb Katrin.

Oleme klientide jaoks alati olemas algusest lõpuni – esimestest konsultatsioonidest reisi planeerimise ja taastumiseni.

„Paljud kardavad üksi välismaale protseduuridele minna, kuid selleks olemegi meie – oleme absoluutselt igal sammul patsiendi kõrval,“ julgustab terviseturismi korraldaja.