Viis põhjust, miks tasub pärast õhtusööki jalutama minna. Kehakaalu säilitamine on ainult üks neist

Ainevahetus

Puhitused, kõhukinnisus, ärritunud kõht, happeline refluks on viited seedehäiretele. Neid sümptomeid saab leevendada kiire jalutuskäiguga. Kõndimine aitab ainevahetuse kiirendamisele kaasa.

Südamehaiguste riski vähendamine

Uuringud näitavad, et regulaarne treenimine on südame tervisele hea. See alandab vererõhku ja kolesterooli ning vähendab kõrvetiste, infarkti ja insuldi ohtu. Isegi 10-15 minutiline jalutuskäik pärast sööki teeb juba head.

Veresuhkru regulatsioon

Pärast söömist liigutamine aitab veresuhkru taseme hoidmisele kaasa. Kui veresuhkur on kõrge, on maks ja lihased rohkem koormatud kui normaalse veresuhkru taseme korral. See segab ka insuliini tavapärast tootmist.

Kehakaalu kaotus

Selleks, et kaalu kaotada, tuleb kulutada rohkem kaloreid kui tarbid. Dr Heather Viola sõnul tuleb 450 grammi kaotamiseks kulutada 3500 kalorit. Jalutamine aitab ka isusid kontrolli all hoida. Nii väheneb kihk toidukordade vahel näksida.

Parem uni

Pärast õhtusööki jalutamine aitab kaasa sellele, et uni tuleks õigel ajal ning see oleks täisväärtuslikult sügav. Samuti aitab see kaasa pärast söömist tekkivale täiskõhutunde leevendamisele. Nii on uinuda kergem.

Jalutama võib minna kohe pärast sööki, ent kui algselt on kõht liiga täis, võib vabalt 15 minutit oodata. Aitab ka see, kui teha 10minutiline jalutuskäik, ent kui on soov päevasammud täis saada või parandada oma füüsilist seisukorda, võiks jalutada 30 minutit.

Dr Viola ei soovita aga pärast sööki jooksma minna. Väidetavalt võib see ainevahetuse probleeme hoopiski süvendada. Sörkides kiireneb verevool lihastesse, et varustada need vajamineva hapniku ja kütusega. Nii jääb seedesüsteem vajaminevast verevarustusest ilma. See võib omakorda tuua kaasa krampe ja ebamugavustunnet.

Allikas: Vogue