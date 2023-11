Estonian Fashion Festivali moedisainerite konkurss on avatud

Moefestivali tegevjuhi Key Külaotsa sõnul on moeetendustele kandideerimise tingimusi aidanud sel aastal koostada jätkusuutlikkuse konsultant Maria-Kristiin Peterson, kellega koostöös on disaineritele väljatöötatud jätkusuutlikkuse hindamise juhised. „Meie eesmärgiks on aidata Eesti disaineritel muuta oma tegevust üha jätkusuutlikumaks“, sõnas Külaots ning lisas: „Käesoleval aastal on eriti hea meel selle üle, et saame saata kõige keskkonnahoidlikuma disaineri Kopenhaageni moenädalale, mis on lipulaevaks jätkusuutliku moe esindamisel ning mida kutsutakse viiendaks maailma moepealinnaks Pariisi, Milano, Londoni ja New York´i kõrval.“