Kui unistuste karjäär ja ema raske haigus juhtuvad samaaegselt: nii nagu ma muidu tegin tööd, olin nüüd täiskohaga tütar

„Terve gümnaasiumiaja olin veendumusel, et teater on elu. Magasin, Stanislavski õpik kaisus, muu oli teisejärguline. Minu veendumus oli, et kasvan suureks, lähen lavakunstikateedrisse õppima ja minust saab Draamateatri näitleja. Ainult et lavakas ei saanud seda memo kätte,“ viskab Riina nooruse uljuse üle nalja. Esimesel katsel teatrikooli astuda pääses ta eelviimasesse vooru. Kokku oli neid neli. Kandideerijaid pandi proovile tantsimises ja etüüdi etendamises, kui tüdruku unistus esimest korda purunes. „See oli nii dramaatiline. Praegu on sellele naljakas mõelda ja ma isegi ei mäleta sellest kuigi palju, aga toona tundus, et elul ei ole enam mõtet. Noored muretsevad, kui nad ei tea, kelleks saada tahavad. Võin oma kogemusest öelda, et sellest pole midagi. Sul võib ka kümne aasta plaan paigas olla, aga asjad ei jookse alati nii.“