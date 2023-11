STIILISTUUDIO | Teleprodutsent Triin Luhats: kui inimesel on kortsud, on ta nagu huvitav raamat, mida lugeda

Milline oli Triinu esimene ilutoode ja miks see siiani talle lapsepõlve meenutab? Millal hakkas ta meigiga katsetama ja kuidas on see seotud teatriklassis õppimisega? Naine paljastab, mille poolest on tema töökeskkond nahale ebasoodne ja kuidas ta ennast hoiab.

Alati kaunis naine räägib oma ilurituaalidest ja tunnistab, et iga päev ta end ei värvi, sest ei oska ja on laisk. Samuti ei katseta ta pidevalt uusi iluprotseduure, ent talle meeldib end toimuvaga kursis hoida. „Ma ei püüdle igapäevaselt selle poole, et mingit moodi välja näha, vaid et tunneksin ennast hästi.“ Juttu tuleb ka erinevatest iluprotseduuridest, oma kogemusest ja sellest, kui palju sõltub välimus toitumisest.



Logi sisse ja/või telli Delfi Kogupakett, et vaadata täispikka saadet ülal asuvast videost või kuulata taskuhäälingusaatena!