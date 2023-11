Ootuste vastu minek ongi üllatav. Tavaliselt on ju trajektoor selline, et kirjanduses, muusikas, spordis või muus eluvaldkonnas tuntuse saavutanud inimesed sisenevad poliitikasse. Minul oli vastupidi. Samas, valimiste lähenedes kirjutavad ju ka poliitikud sageli raamatuid, millel on kaaned, kaante vahel lehed ja lehtedel tähed. Tegelikult on need enamasti konstrueeritud ühel ainsal eesmärgil, valijate häälte püüdmiseks. Mullegi on korduvalt öeldud, et võiksin raamatu kirjutada, ja küllap pidasid ütlejad silmas just selliseid raamatuid.