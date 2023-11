Mägede ilu ja Bondi kassikuld

Kui naaberlinnas, kuulsas Cortina d’Ampezzos, 1956. aastal olümpiamänge peeti – need toimuvad seal mõne aasta pärast taas –, olid kõik uisutamisvõistlused Misurina järvel. Ühtlasi oli see viimane kord olümpiamängude ajaloos, kui need peeti looduslikul jääl. Tänapäeval on järv hoopis teistsugune spordiareen – sellel korraldatakse talviseid polovõistlusi. Nende kõrghooaeg on jaanuari teisel poolel ja veebruaris, kui jää on piisavalt tugev, et mitukümmend hobust koos ratsanikega seal kapata võiks. Olen selgelt liiga vara kohale jõudnud, ent see teadmine ei takista mind igal hommikul esimese asjana akna juurde tormamast ja lootusrikkalt järvele vaatamast – ehk on treeningud siiski juba alanud? Ent ainus, keda ma näen, on restorani väliterrassile toole tassiv kelner.