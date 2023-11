Uuring tõestab, et on olemas trenn, mis aitab võidelda depressiooniga

Uuringus osales kahes grupis 80 inimest. Esimeses grupis osalenud käisid nädalas kaks korda trennis ja teine grupp ei treeninud. On kliiniliselt tõestatud, et osalejate depressiooni sümptomid vähenesid. Harvardi meditsiinikooli psühhiaatria aseprofessor selgitas, et nii hot yoga kui ka teised soojusel põhinevad tegevused saab kaasata ka depressiooni põdevate patsientide ravisse.

Nii liikumine kui ka soojateraapia aitavad keha ja vaimu tasakaalus hoida. Samamoodi võib mõjuda ka saunas käimine ja soojendusega teki kasutamine. Nimelt on see stressi leevendav, tagab parema une, toetab immuunsust, ainevahetust, vereringet ja aitab kehal vabaneda toksiinidest.

Psühholoogid soovitavad tihti oma patsientidel joogaga tegeleda. Joogatundides võivad treenijad puusadele venitusharjutusi tehes kogeda vahel viha ja isegi pisaraid. Väidetavalt on põhjuseks see, et kuna emotsioonid kogunevad kehas tihti just puusapiirkonda, aitab jooga neid emotsioone vabastada.

Viimane ei ole teaduslikult tõestatud, aga kindel on see, et joogatreeningu juurde kuulub ka rahulik ja sügav hingamine, mis mõjub rahustavalt ning vaimsele tervisele hästi. Kuna elame maailmas, kus tempo on meeletu, on see hea võimalus korraks aeg maha võtta.

Allikas: Vogue