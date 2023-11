FOTOD | Kas see ongi maailma kõige õõvastavam kleit?

Näiteks on kontol pilt, millel kujutatakse moepiibli Vogue peatoimetajat Anna Wintouri, kellel on seljas ussinahkne madudest kleit.

Muu hulgas on tehisintellekt sättinud Wintourile selga pahviks lööva küünaldest kleidi. Tundub, et tehisintellekti abiga on tõesti kõik võimalik.