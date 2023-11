FOTOD | Laulja ja näitleja Jennifer Lopez rääkis avameelselt, kuidas on abielu Ben Affleckiga teda mõjutanud

Jennifer Lopez ütles oma hiljutises intervjuus ajakirjale Vogue, et Ben Affleckiga koos olemine on andnud talle nii palju enesekindlust juurde. „Ben tahab, et ma mõistaksin oma väärtust. Ma olen ise palju rahulikum ja stressivabam, tänu millele tunnen end ilusamana kui kunagi varem.“

Lisaks tunnistas Lopez, et ta tunneb, et on viimaks ometi oma elus kohas, kus ta armastab tingimusteta iga osa endast – oma keha, häält, otsuseid ja isegi enda vigu. „Kõik see on teinud minust selle, kes olen täna.“