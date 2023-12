Kodu keset Kadriorgu: dolcegabbanalik lamp ja luukere toa nurgas

Maarja kodu suunas sammudes avaneb Kadrioru kohta tavatu kortermaja vaade. Selline, kus troonivad kõrged laiad aknad ja avarad planeeringud, isegi „mitmekohalised“ rõdud on platsis. Maja välisuksest sisse lipsanut hakkab aga kohe juhendama hele hääleke, mis kutsub muudkui „vasakule-vasakule…“ See ongi Maarja, sisustusentusiastina tuntud ka kui Miramii. „Mu elukaaslane töötab kaubanduses ja ütleb alati, et inimestel on inertsist soov astuda paremale…“ selgitab ta ukselävel lõbusalt, kostitades koridorigi magusa kaneelisaialõhnaga.