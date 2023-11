Et oleks päris!

Tõed, mis toona näisid nii ilmselged, on praeguseks pea peale pööratud. Ma tean, et kleit ei pea olema nui neljaks valge. Veel enam: kui tahan, võin abielluda ka pükstes. Selleks, et mehega ühe katuse all elada, ei pea tingimata jalad seljas õnnepalee poole punuma. Olen südamest tänulik, et enam ei ole ainus aktsepteeritav liit mehe ja naise vaheline.