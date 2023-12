Täna on jõulukampsuni kandmise päev! Vaata lõbusate lugudega leide Eesti naiste riidekappidest!

„Nägin seda pusa reisil olles kiirmoepoe aknal ja kiljatasin kohe, et pean selle saama! Jõuluvana ja Coca-Cola tõid meelde lapsepõlvemälestuse, kui detsembri hakul hakkasid telerites jooksma Coca-Cola reklaamid. Need olid alati nii maagilised ja suursugused, tuledes veok mööda ilma seda natuke keelatud jooki laiali jagamas. Väikese tüdrukuna pea kuklas taevasse vaadates lootsin, et ka meie armsa Eestimaa taevasse ilmuks põhjapõdrad, kes Coca-Cola rekat veavad, kuid ime jäi sündimata. Aga mälestus on ere.“