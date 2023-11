Fantaasiarohke! Iga-aastane moemaailma oodatuim gala avalikustas oma seekordse teema

Sel korral on aga muuseumis avatava näituse nimi „Sleeping Beauties: Reawakening Fashion“, mida näeb New Yorgis asuvas instituudis 10. maist 2. septembrini.

Kuuldavasti on kaasatud ka tehnoloogia, sealhulgas AI abi. Näha on nii animatsioone kui ka installatsioone, mis aitavad ajaloolised ja armastatud tegelased publikuni tuua. Veel on näha 19. sajandi ballikleite, II maailmasõja aegseid õhtukleite Madeleine Vionnet’ loomingust ning legendaarseid leide Elsa Schiaparelli, Christian Diori ja Alexander McQueeni loomingust.