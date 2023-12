Kosmeetikatööstusest: loe, miks äratavad lõhnad tihti ellu mõne mälupildi lapsepõlvest!

Kosmeetikatooteid lõhnastatakse kas mõne koostisosa ebameeldiva lõhna varjamiseks või selleks, et teha selle kasutamisest emotsionaalselt mõnus kogemus. Lõhnadega saab edasi anda puhtuse, värskuse, pehmuse tunnet. Need äratavad suure tõenäosusega ellu mõne mälupildi lapsepõlvest, sest lõhnaaistinguid töödeldakse samas ajupiirkonnas, kuhu on talletatud emotsioonid ja mälestused.