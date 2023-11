Suri maailmakuulsa moemaja peadisainer. Heida pilk tema viimasele kollektsioonile

Davide Renne on öelnud, et moes on nagu elus – eesmärk on iseennast tundma õppida. Ta sündis ja kasvas Follonicas Toscanas. Mees on öelnud, et juba keskkooli ajal sai ta aru, et mingil müstilisel põhjusel joonistab ta kogu aeg naiste rõivaid. Davide õppis Firenzes Polimoda moekoolis. Ta on öelnud oma õpingute kohta, et sel ajal saabus vabadusetunne ja loov teekond said tema elu osaks.