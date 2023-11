Unistad magusast unest, kuid ärevus kimbutab? Tõenäoliselt ei ole sa veel seda lahendust proovinud!

Millised on inimeste kogemused CBD kasutamisel?

Carolyn Pajula ei teinud saladust, et oli üks esimesi, kes hakkas Eestis CBD-d kasutama. Üheks põhjuseks oli, et tema amet on sõna otseses mõttes tervisele kahjulik: ere valgus ja täpne töö kurnavad silmi, muusika, sagimine ning melu häirib närvisüsteemi ja sundasendid väsitavad liigeseid ning tekitavad lihaspingeid. Pärast väsitavat tööpäeva koges Carolyn sageli, et ta on tõenäoliselt närvivapustuse äärel. Kehv uni ja unetus viisid ta lõpuks CBD-õlini. „Nüüd, aasta aega hiljem, olles iga õhtu enne magamaminekut 2–3 tilka CBD-õli kasutanud, on mul täiesti uus hingamine. Uinuda on lihtsam, keha puhkab paremini, ärevus on väiksem või lausa olematu ja peavalud ei kimbuta sellisel moel nagu vanasti. Kes on kogenud insomniat või võitleb migreenihoogudega, teab täpselt, kui jõhker on emma-kummaga oma elu elada või lausa mõlemaga korraga,“ rääkis ta.

Birgitil oli probleeme uinumisega, sest töökoha vahetus pani öösel peas keerlema tuhanded mõtted. Tema jaoks leidus lahendus Naturale Premium 30% CBD-kanepiõlis, mille abil sai Birgit tagasi oma sügava une. „Mida kauem olin õli tarvitanud, seda rutem jäin magama, pärast nelja päeva kasutamist jäin unne juba viie minutiga. Mis mulle CBD-õli juures eriti meeldis, oli, et see ei teinud mind hommikuti uniseks ega loiuks. Üritasin magama jääda kell kümme õhtul ja magasin õliga umbes kella kolme-neljani hommikul (enne õli magasin vaid paari tunni kaupa ja enam magama ei jäänudki). Kui ärkasin, siis tilgutasin endale jälle õli keele alla ja jäin taas magama, sügavalt. Isegi kui ma ärkasin uuesti kella kuue paiku üles, võtsin ka kolmas kord õli ning magasin kaheksani. Etteruttavalt ütlengi, et tegemist oli väga stressirohke perioodiga, kus tavapuhkudel kirjutavad arstid välja antidepressante ja siis oled lihtsalt elav zombi, kuid seda ma ei soovinud,“ kirjeldas ta oma kogemust.

Kolmas õnnelik klient oli tootest lummatud juba hetkest, kui selle kätte sai: „Paki peale oli käsitsi kirjutatud isiklik pöördumine koos heade soovidega. Tellisin neid CBD-tooteid, sest need aitavad väga hästi ka kuumahoogude vastu. Ostsin varem spetsiaalsed menopausikapslid, võtsin purgitäie ära, aga mingit efekti ei märganud. Kuna hetkel on aga väga raske magada, meenus, et mul on kapis vanast ajast need CBD-tooted, äkki aitavad need head und tuua. Ja voilà – minu öised higistamised said hetkega otsa! Siis tuli vahe, kolm õhtut ma neid ei võtnud, ja tundsin magama jäädes, et hakkab taas vaikselt palav. Võtsin õli sisse ja kohe mõjus, ei mingit kuumahoogu. Nüüd olengi üle päeva õhtuti õli võtnud ja kõik on super ning uni on samuti väga hea.“