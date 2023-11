25 aastat täpselt sama menüü! Superstaar Victoria Beckham avalikustas oma figuuri saladuse

Victoria abikaasa David Beckham käis aasta alguses toiduteemalises podcastis The River Cafe’s Table 4, kus rääkis oma pere söögilauast. Muuseas tõi endine vutiäss esile, et tema abikaasa Victoria on 25 aastat söönud õhtusöögiks üht ja sama toitu: grillitud kala ja aurutatud köögivilju. David avalikustas, et ainus kord, mil omaaegne Posh Spice tema taldrikust sõi, oli viimatise beebiootuse aegu. „See oli üks mu lemmikõhtuid. Ma ei mäleta, millal see täpselt oli, aga sellest ajast saadik pole Victoria „libastunud“.“