BLONDCAST | Onkoloog Peeter Padrik: vähi eelsoodumust on võimalik testimisega varakult teada saada

Keegi meist ei soovi haigeks jääda. Kuid kas kõik haigused on ootamatud? Millised suuremad karid meid varitsevad ja mida saame omalt poolt ära teha, et risk ei realiseeruks? Kas ja kuidas saab vähendada pahaloomulise kasvaja tõenäosust? Kas vähki tekitab stress või hoopis keskkond ja vale toitumine? Kui suur on lihtsalt juhuse ja õnne osa? Kas sina teadsid, et oma vähiriski saab hinnata ka geenitesti kaudu?