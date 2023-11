Kaikad tulle!

Vahel nõuab see päris korralikku obadust, et muhk laubal meid lõpuks liigutama paneks. On inimlik ja samas kurb, et teeme vajalikke muudatusi tihti alles siis, kui meid tabab mõni suuremat sorti šokk – olgu see seotud tervise, töö või lähisuhetega. Ja hea kui niigi, sest suurim tragöödia on ühel hetkel muutuda tuimaks ja lihtsalt... harjuda. Mul on tuttav, kes suurest autoavariist õnnekombel pääsenuna jättis talle ebameeldiva töö ja toksilise paarisuhte. Tean ka inimest, kes alles pärast rasket haigust lõpetas suitsetamise ning otsustas hakata oma tervise eest hoolt kandma. Kuid miks peab selleks juhtuma midagi koledat, et me lõpuks jalad kõhu alt välja sikutaksime?