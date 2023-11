Ilusüstide ja filtrite normiks saamise tagajärg? Printsess Catherine’i loomulik välimus on saanud ootamatu kriitika osaliseks

Täpsemalt juhitakse sotsiaalmeedias tähelepanu sellele, et kolme lapse ema, kes on 41aastane, näeb välja väsinud, vana ja kurb. On häälekaid kommenteerijaid, kes tunnevad huvi, mis ometi on juhtunud, et ta näeb järsku nii vana välja. On avaldatud arvamust, et tegu olevat „kohutava vananemisega“, Catherine „vananevat nagu pahaks läinud piim“ ja „atraktiivsest naisest olevat üleöö saanud pruudiema“.