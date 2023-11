Seks on teema, millest on paljudel täiskasvanutel raske rääkida. Mis iganes on selle põhjuseks, on tulemuseks see, et seksuaalsuse ja iha kohta käiv valeinformatsioon on lihtne levima. Floria ülikooli psühholoogia professori Laurie Mintzi sõnul liigub seksi kohta hulganisti müüte. Toome sinuni seksiterapeutide ja uurijate tähelepanekud.