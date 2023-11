STIILISTUUDIO | Moekunstnik Hannes Rüütel avalikustas, mis on see värvitoon, mida eestlased kõige rohkem armastavad

Aljona ja Hannes tutvusid aastaid tagasi Eesti kunstiakadeemias, kui Hannes oli üliõpilane ning Aljona moemeedia õppejõud. „Ma pean ütlema, et igal kursusel, mida olen õpetanud, on alati see üks moetudeng, kes särab teistest natuke eredama leegiga. Ja sinu kursusel olid see minu jaoks sina,“ alustab Aljona. Sealt edasi ongi Hannes olnud ühel tempokal moeteekonnal, mis on teinud andekast tudengist Hõbenõela võitja.