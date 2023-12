Naine kaotas ootamatult kuulmise: terve tee haiglasse lõin käsi kokku. Kas ma kuulen veel seda plaksu?

„Niisugust äkk-kurdistumist, kus põhjust ei leita, polegi Eestis väga juhtunud,“ sõnab ta. „Praegu kuulen vasakusse kõrva paigaldatud implantaadi – ja ainult selle – kaudu ning toimin täisväärtuslikuna. Aga loomulikult on tehnoloogial palju piiranguid, see kuulmine ei ole võrreldav tavakuulmisega, mistõttu mu rännak uude ellu on olnud väga intensiivne... ja elumuutev.“