Päästekorraldaja vana-aastaõhtul tulnud kõnest: mees ja naine lebasid kahekesi kodus diivanil, ja korraga naine enam ei hinganud...

Sa kunagi ei tea, milliseks täpselt su vahetus kujuneb. Aga reegel on see, et algab suhteliselt vaikselt ja päeva teine pool läheb juba päris töiseks. Kes teevad viimaseid oste, kes sõidavad maale vanemate-vanavanemate juurde, käiakse surnuaedades. Kõigi nende tegevuste taustal toimub ikkagi ka õnnetusi, eriti kui ilm on hästi tuisune.

Kahjuks peab tõdema, et päeva teisel poolel on tulnud juba esimesed peretülikõned. Nendest me ei pääse jõulupühade ajal mitte ükski päev. Ma ei saaks öelda, et see erineks väga palju tavalisest nädalavahetusest. Inimestel on vabad päevad, tihti on ka alkohol kaaslaseks.