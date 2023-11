Prints William viimasest telefonikõnest oma emale printsess Dianale: see jääb igavesti mu kõrvus kummitama

William ja Harry rääkisid ema surmast avalikult alles 20 aastat hiljem dokumentaalfilmis „Diana, Out Mother: Her Life and Legacy“. Mõned tunnid enne autoõnnetust helistas printsess oma poegadele. Harry sõnul ei mäleta ta täpselt, mida ta emale ütles, ent kahetseb terve ülejäänud elu, kui lühike see kõne oli. „Kui ma vaid oleksin teadnud, et see on viimane kord, mil temaga räägin…“