Ei tahaks just alustada juustuse hüüdlausega less is more, aga tõsi on, et mõtlen ostes läbi, et uut saaks võimalikult palju olemasolevaga miksida. Terve aja, kui mu lapsed lasteaias käisid, panin õhtuti riided vaibale valmis, nii et sokid ja trussikud ka match’iksid. Nüüd tagantjärele näen, et see on isegi neid mõjutanud.