Probleemid liigestega, krooniliste põletikega või haigusjärgse taastumisega?

PREMIO kontseptsiooni fookuseks pole äri, vaid meie missiooniks on pakkuda tarbijatele tõestatud toimetega tipp-preparaatide ostmiseks mugavat, informatiivset ja turvalist keskkonda ning aidata ka populariseerida seda osa tippteadusest, mis tegeleb taoliste tipp-preparaatide teaduspõhise arendamise ja uuringutega. Seega: vajalikku kindlustunnet kui ka teaduspõhist kliiniliste uuringutega toetatud süsteemset abi saab sulle nüüdisajal pakkuda vaid see, kui iga konkreetne toode mida sa ostad kuulub tervis-soodsate maailma tipp-preparaatide hulka (loe mida tähendavad tipp-preparaadid täpsemalt siit ).

Üks tipp-preparaat meie portfellis on HydroCurc ® ehk parima biosaadavusega kurkumiinipreparaat maailmas. Kurkumi tervis-soodsate toimete aluseks on polüfenoolsed kurkuminoidid. Neist on kurkumiin põhiline nii koguselt kui ka tervis-toimete (väga tugev antioksüdantsus jt.) poolest. Paraku takistab tema toime-edu väga madal omastatavus. LipiSperse® patentne dispersiooni­tehno­loogia tekitas parima innovaatilise kurkumiinipreparaadi HydroCurc® (ülihea omastatavus, väga hea kurkuminoidne sisaldus), mistõttu antud preparaat tekitab kiiresti toimeks vajaliku kõrgema taseme veres ja nii ka kasulike toimete pikema mõju.