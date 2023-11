BLONDCAST | Etiketikoolitaja Erika Kolbakov: üleolev peenutsemine ei ole kindlasti etikett

Pidustuste aeg läheneb ja etiketireeglid tulevad järjest enam päevakorda. Kas etiketi peale peaks mõtlema vaid siis, kui ees ootab mõni sündmus? Mis on etikett tegelikult ning mis eristab seda lihtsalt viisakast käitumisest? On see lihtsalt kogum ajale jalgu jäänud reegleid? Milleks seda üldse vaja on?