Mis on daamihabe?

Kõigil naistel on karvu küll kõikjal nahal, kuid enamikes kehapiirkondades on need lühikesed, peene struktuuriga ja õhukesed, nii et üldjoontes on karvad tegelikult üsna nähtamatud. Meestel on sageli pikemad, paksemad ja tumedamad karvad, eriti jalgadel, rinnal ja näol.