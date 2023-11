Seks, puhkus ja raha – kuidas see kõik enesearengusse puutub?

Seda aitabki saavutada iseendaga tegelemine ehk eneseareng: endasse vaatamine, iseendaga aus olemine ja väikeste sammude astumine oma unistuste suunas. Kui asume oma elus muudatusi läbi viima, teeme sageli selle vea, et tahame korraga muuta absoluutselt kõike. Tahame kohe, et saaksime kaheksa tundi ööpäevas magada, tahame hakata neli korda nädalas trenni tegema, soovime eranditeta ainult tervislikult toituda, nutisõltuvusest hetkega jagu saada, tööl pidevalt efektiivselt tegutseda, kogu aeg õnnelik olla jne.

Suudame seda rütmi isegi ehk hoida näiteks paar päeva, kuid siis langeme vanadesse mustritesse tagasi. Muidugi süüdistame siis ennast: „Kõik teised ju teevad seda, miks mina ei suuda?!“

Kõike korraga ei ole võimalik muuta!

Reaalsuskontroll: kõike korraga ei ole võimalik muuta! Kuidas siis ikkagi pihta hakata? Esimene samm on jagada oma elu kategooriatesse. Mis on need valdkonnad sinu elus, mis on sulle olulised? Näiteks füüsiline ja vaimne tervis, pere, sõbrad, rahulolu endaga, töö, majanduslik olukord, puhkus, hobid, uued kogemused jne.

Kui mõtleme kategooriate kaupa oma elu peale, on ajul lihtsam infot vastu võtta ning see tundub hoomatavam. Me saame läheneda igale valdkonnale eraldi, et vaadata, mis seis praegu on, kuhu me tahame jõuda ja mida on selleks vaja teha.

Äge on see, et sel moel võtame fookusesse just need eluaspektid, mis on hetkel meie jaoks atraktiivsed. Me ei pea tegelema näiteks ainult ekraaniaja piiramise või lugemisega, vaid võime valida, et pühendume mõnusa seksikäsikirja loomisele, rahatarkusele või sellele, et õpime puhkama. Need on olulised osad enesearengust, millest sageli ei räägita, aga mis mõjutavad tohutult meie heaolu.

