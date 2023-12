Klaasist catwalk

Tutvume alustuseks banaalsete faktidega moetööstuse kohta. Suurte moemajade naispeadisainerite arv on võrreldes meestega viimase 15 aasta jooksul sattunud vabalangusesse, jäädes hetkeseisuga mõne protsendipügala võrra üle kümne. Suure tõenäosusega on su riided üsna väikse summa eest valmis õmmelnud aga naine. Samuti on just naised need, kes tarbivad moodi üle kahe korra rohkem kui mehed, tehes moebrände omavad mehed väga rikkaks.