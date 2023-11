Stilist Ženja Fokin: ära tule mu juurde jutuga, et sulle ei sobi ükski müts

Iman kõike käsnana endasse ja töötlen järjest läbi. Pean ausalt tunnistama, et Baltikumi moepüünel on kirkamaid hetki ja loovust rohkem kui septembrikuisel Milaano moenädalal. Pole võimalik? Jah, on küll! Mikroturule kohaselt jääb meil ära mitmeid instantse. Loomevabadusel on küll oma hind. Nimelt glamuurikeskne nimi „disainer“ tähendab otsetõlkes loojat, turundajat, fotograafi, raamatupidajat, logistikut (see nimekiri ei ole lõplik). Võrdlus Itaalia moemekaga on oluline, et hoomata tervikut. Sealne pulseeriv mood hingab vabadust, kuid kahjuks on sel päitsed peas. Näitena võib tuua Gucci brändis debüüdi teinud peadisaineri Sabato de Sarno sõu, mis oli ka üks hooaja oodatumaid. Laval sai näha arhiivist tuttavaid mudeleid, kuid tunda oli, et loovus oli summutatud. Investorid tahavad näha müügitulemusi. Nii on tulemuseks mood, mis teeb kassat ja on eurodes mõõdetav.