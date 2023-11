Balil käinud naise pihtimus: peaaegu oleksin oma abikaasat petnud, aga see päästis mu abielu

Meievahelist seksuaalset pinget ja külgetõmmet oli tunda olnud juba üle nädala. Teised külastajadki lõõpisid, et ta on minust sisse võetud. Panin isegi tähele, et ta mind jälgib, naeratab ja püüab flirtida. Me saime kohe hästi läbi ja pean tunnistama, et iga minutiga nautisin tema seltskonda üha enam. Tema nutikus ja poisilik sarm meenutas mu abikaasa omadusi, pealegi oli tal aktsent ja see on mind alati lummanud. Kuna see oli tööreis, siis loomulikult ei läinud ma sinna sellist tähelepanu otsima, kuid olin enne seda olnud kaks ja pool nädalat Hongkongis, kaua kodust eemal, ja tema heatahtlikkus ja soojus mõjus lohutavalt.