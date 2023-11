FOTOD | Inspireeru Walesi printsessi igapäevasest riietusest!

Printsess tutvus organisatsiooni tegevuse ja käekäiguga ning ühtlasi kohtus naisega, kes on neilt abi saanud. Sebbyl on igal aastal ka jõuluaegne üleskutse. Kogutakse kingitusi majanduslikult kehvemal järjel olevate perede lastele. Kate andis kingituseks viiskümmend lasteraamatut „The Owl Who Was Afraid of the Dark“.