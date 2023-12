BLONDCAST | „Mul on kahju, et sa nii tunned“ - nartsissist ei tunnista iial, et tegi ise midagi valesti

Täna on Katril külas kliiniline psühholoog Dagmar Ainsoo, kes selgitab isiksusehäirete olemust. Üheks neist on ka nartsissism – sõna, mida küll hoogsalt paljude suunas loobitakse, kuid kas me ikka päriselt mõistame, mida see tegelikult tähendab?