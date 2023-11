Psühholoogid seletavad, kuidas mõjub inimestele varajane jõuludekoratsioonide ülespanek

Paljude inimeste jaoks on suisa kriminaalne alustada jõuludeks valmistumisega enne detsembrikuu algust. Nii mõnegi jaoks on sügiskuudel müügile tulevad advendikalendrid meeletud ärritajad. Mõni leiab, et jõulurõõm tuleks alles 24. detsembril ligi lasta. Mis see õige siis on?