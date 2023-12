Ainuke nõuanne, mida suurepäraste kingituste tegemiseks vajad

Douglase kauplustes avaneb külastajale lai ilumaailm, kust võib leida kõik vajalikud tooted, et kanda hoolt enda naha, keha ja juuste eest ning näha välja alati särav. Alates naha- ja kehahooldusest kuni meigi, parfüümide ning eheteni – Douglase riiulid on täis tipptasemel tooteid. See tähendab, et ühest kohast leiab kõik vajaliku, ilma et peaks ringi jooksma erinevates poodides.

Uued Douglase kauplused Ülemiste keskuses, Lasnamäe Centrumis ja Narvas Fama keskuses ootavad kõiki huvilisi!

Olenemata sellest, kas otsid uusi tooteid oma igapäevaseks ilurutiiniks või täiuslikku kingitust, Douglase laiast tootevalikust leiad kahtlemata selle, mida vajad.

Midagi eriti erilist

Kes meist ei tahaks saada kingiks midagi tõeliselt erilist? Ainulaadsed kingid panevad ju kõigil silmad särama ja südame veidi kiiremini põksuma. Douglase poodidest leiab õnneks mitmeid maailmakuulsate brändide tooteid, mida mujalt naljalt ei saa. Näiteks ootavad seal Ariana Grande, The Ordinary ja Kylie Cosmeticsi tooted. See tähendab, et saad üllatada oma lähedasi millegi erilisega, mida nad ei pruugi leida ühestki teisest poest.

Lisaks on praegu, mil ilutrendid välgukiirusel interneti vahendusel liiguvad, eriti oluline, et rahvusvaheliselt tunnustatud brändid oleksid ka siinmail kiiresti kättesaadavad.

Samas ei pea alati järgima uusimaid trende või taga ajama midagi uut. Douglase valikus on esindatud ka klassikalised lemmikud, nagu Gucci, Hugo Boss, Lancôme ja paljud teised, et ka kõik, kes klassikast lugu peavad, kingikotti täita saaksid.

Tipptasemel klienditeenindus

Douglas ei ole aga lihtsalt tavaline kauplus, vaid kogemus. Sealsed teenindajad on pühendunud sellele, et aidata leida täiuslik kingitus iseendale või lähedastele. Nende soovitused tuginevad teadmistele ja kogemustele ilumaailmas, mis aitab tagada, et kingitus rõõmustab saajat. Niisiis võid Douglase kauplusesse julgelt sisse astuda ja kindel olla, et väljud sealt maailma parima kingitusega.

Kuhu minna?