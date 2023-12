Teemandiga kuldsõrmus – elegantsi ja luksuse sümbol!

Teemandid on igavesti!

Teemantidel on pikk ajalugu kaunite ihaldusobjektidena. Teemant peab palju „läbi elama“, enne kui see poe vitriinile jõuab. See moodustub sügaval maapõues äärmise kuumuse ja rõhu all. See paiskub tugeva surve tõttu ülespoole, kuni jõuab maapinnale või selle lähedale. Teemant on vääriskivi, kuna ta on haruldane ja tema kogus on piiratud. Teemanti lõigatakse ja poleeritakse, kuni selle loomulik ilu paistab läbi.

Maailma armastus teemantide vastu sai alguse Indiast, kus neid kalliskive koguti riigi jõgedest ja ojadest. India teemandid leidsid koos teiste eksootiliste kaupadega tee Lääne-Euroopasse ning 1400. aastatel muutusid teemandid Euroopa eliidi ihaldatud aksessuaarideks. Moodsa teemandituru lugu saab tegelikult alguse Aafrika mandrilt teemantide avastamisest 1866. aastal Lõuna-Aafrika Vabariigis Kimberleys. Ettevõte De Beers, kes kontrollis enamikku sealseid teemandikaevandusi, hakkas kasutama loosungit „A Diamond is Forever“, mis oli väga edukas. Sellest loosungist on saanud avalikkusele inspireeriv lubadus, et teemantkihlasõrmus on sama tugev ja igavene kui kalliskivi ise. Sellest loosungist on saanud inspiratsiooni samanimeline romaan, film, mitu laulu ja muusikaalbum. See sümboolika on jätkunud tänapäevani, kuid mõned inimesed usuvad, et kuldne teemantsõrmus on lihtsalt ilus, elegantne, rikkuse ja staatuse sümbol, mis sobib suurepäraselt kihlumiseks või abieluks.

Teemantsõrmused on muutunud keskkonna- ja tarbijasõbralikumaks

Tänapäeval on väga aktuaalne teema keskkonnasäästlikkus ja jätkusuutlikkus ning seetõttu on ka laboris kasvatatud teemandid üha rohkem populaarsust kogunud. Ka GIVEN-il on oma laboris kasvatatud teemantide kollektsioon STARDUST.