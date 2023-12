MINA VÕI TEMA? | Lauri Liiv ja Nele-Liis Vaiksoo: igaks esinemiseks ei ole vaja uut riietust

Mängu käigus selgub, kumb on neist suurem hilineja, kumma ütlemised on teravamad ja kumb ostab tanklast porgandeid. Teeme ka selgeks, kumb neist on mänginud rohkemates muusikalides. Tuleb välja, et ühel ulatub see arv suisa neljakümneni. Jutuks tuleb ka tantsuoskus, mille peale Nele-Liis säilitab ülima diplomaatilisuse, ehkki Lauri on veendunud, et tema pärast on nii mõnigi koreograaf varem pensionile läinud.