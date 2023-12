VAATA | Leinast ja sellega toimetulekust räägib leinanõustaja Meeli Laane

Leinanõustaja Meeli Laane jagab Ecosh TV saates oma kogemust, kuidas tema oli leinas kümme aastat. Inimene võib pikalt leinama jääda, sest ei tea, kuidas lähedase lahkumisega toime tulla, kellega rääkida ja jagada ning kuidas sellise äkilise elumuutusega kohaneda.

„Leinavalu ongi selline, et ma lähen sinna sisse ja luban endal seda kogeda. Võib-olla mul kaob eluisu ära ja see ongi väga okei. Võib-olla on mul selline tunne, et ma ei tulegi kunagi sellega toime. See tunne on okei, aga sa tuled sellega toime, sa tuled sealt läbi!“

Tahame või mitte, aga lein on elu paratamatu osa.

„Lein on väga sügav protsess, mis on osa inimeseks olemisest. Seeläbi on võimalik muuta maailma, kui lähme sügavamale iseendas ning hakkame väärtustama seda, mis on üldse siin elus oluline.“

Kust leida toetust ja abi? Kuidas leinaga paremini toime tulla? Kuidas toetada lähedast, kes leinas on? Häid nõuandeid leinaga toimetulemiseks saad, vaadates Ecosh TV leinasaadet.

Saatekülaline Meeli Laane on leinanõustaja, Leinakooli asutaja ja Leinakohviku algataja. Leinani jõudis Meeli isikliku kogemuse kaudu, mis muutis ta elu kardinaalselt. Meeli on leina teemal esitlusi ja koolitusi läbi viinud lisaks kodumaale nii Armeenias, Saksamaal kui ka Prantsusmaal. Leinateadlikkuse tõstmisega on ta tegelenud alates aastast 2017, sh koolitades terapeute, koolipsühholooge ja teiste alade esindajaid.

Leinanõustaja Meeli Laane on enda kogemusest palju õppinud ning oskab anda väga head nõu, kuidas end ja lähedusi kaotuse puhul vaimselt võimalikult heas kohas hoida.

„Lein on loomulik reaktsioon kaotusele, räägime sellest üheskoos rohkem ja toetame teadlikult leinas inimesi,“ on Meeli üleskutse.

Kui tunned, et antud saade võib toetada sinu lähedast – jaga seda ka talle.

Ära jää oma mures ega leinas üksinda. Hoolime ja hoiame. Toetame üksteist.