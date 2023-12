Jõulukingid Sokisahtlist – praktilised, soojad ja mugavad

Vaata Sokisahtli kuut kingiideed, mida jõuluvana kingikotti ja päkapikusussi sisse poetada.

Jõulusokid

Kõige lihtsam jõulumeeleolu tekitaja on jõulutemaatikaga sokid, mis sobivad kingipakki lisamiseks, samas võib teha 3–4 või hoopis seitsme sokipaariga eraldi jõulupaki. Eriti hea on selliseid kingitusi teha näiteks töö juures kolleegidele koos väikese šokolaadiga. See on igati armas tähelepanuavaldus, mis muudab tuju heaks ja tekitab jõulutunde. Jõulusokke leiad Sokisahtlist nii suurtele kui ka väikestele. Karude või muude metsloomadega jõulusokid on väikeste inimeste lemmikud ja sobivad hästi päkapikusussi sisse. Vaata Sokisahtli jõulusokkide kollektsiooni siit!

Meriinovillased sokid

Sokisahtli meriinovillased sokid on teine hitt, mis jõuluajal hästi kingikotti passib. Meie talveilmad on külmavõitu ja meriinosokid hoiavad kogu keha soojas. Sokisahtli kollektsioonist leiad meriinovillaseid sokke pea igas värvitoonis ja lõbusate mustritega. Lisaks sobivad meriinovillased sokid ka soliidsema kinga ja saapa sisse, sest on piisavalt õhukesed. Nii et oled kaitstud ja soojas iga ilmaga. Meriinovillaste sokkide kollektsiooni leiad siit !

Alpakavillased sallid ja pleedid

Alati on kingisaajate nimekirjas inimesi, kellele kohe ei oska kinki teha, sest kingisaajal on kõik olemas. Selleks puhuks on hea idee kinkida ajatu ja elegantne alpakavillane sall, mis leiab alati kasutust.

Samuti vaata üle Sokisahtli alpakavillaste pleedide valik – neidki on meie kliimas vaja aasta ringi. Alpakavillased pleedid on lisaks ka stiilsed sisustuselemendid, mis on hetkel moes. Vali mitmekümne värvi hulgast siit !

Pidulikud sukkpüksid ja sukad

Sõbrannale on hea mõte kinkida mõni paar mustrilisi sukkpükse või sukki. Sokisahtli valikust leiad nii täpilisi, sädelevaid kui ka mustrilisi – midagi igale maitsele! Või hoopis võrkmustrilised, mis julgele ja enesekindlale naisele alati rõõmu teevad. Vaata ja osta siit!

Sõnumiga sokid nendele, kes nalja mõistavad!