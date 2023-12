Kas oled kunagi mõelnud, kust pärineb komme jõuludeks kuusepuu tuppa tuua?

Detsember on käes ning jõulud ei ole enam kaugel. Jõuludega on seotud mitmeid aastasadu ja -tuhandeid vanu traditsioone, üheks neist ka jõulupuu tuppa toomine. Selleks on tavaliselt okaspuu. Aja jooksul on ehitud nii kuuski, mände kui ka nulgusid. Kust see traditsioon õigupoolest pärineb?