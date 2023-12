Need looduslikud ilutooted mõjuvad hästi nii kehale kui ka hingele

Kas oled otsinud kohta, kust soetada looduslikke ilutooteid, kuid ei ole enda jaoks veel seda õiget leidnud? Siis on aeg tutvust teha e-poega Võluhaldjas.

Võluhaldjas on ettevõte, mis sündis soovist muuta inimeste elu paremaks looduslikul moel. Nende valikust võib leida tooteid nii vaimse kui ka füüsilise heaolu parendamiseks.

Asutaja on Võluhaldja sünniloo kohta rääkinud nii: „Idee sündis lihtsast soovist luua koht, kus saab ostelda mitmekesiselt, teades, et iga toode on hoolikalt valitud selle potentsiaali tõttu parendada meie klientide elukvaliteeti.“

Anne & Stiili lemmikud

Sellest mõnusast poest valis Anne & Stiili toimetaja Riina Palmiste välja mõned lemmiktooted, mida teile nüüd tutvustame.

Kodune keha- ja juuksehoolitsus

Kodused spaaõhtud on nii mõnusad! Pärast väsitavat nädalat ei ole midagi paremat kui kvaliteetaeg iseendaga – Võluhaldja kehakoorijad ja niisutavad kehavahud on selle jaoks ideaalsed.

Toitev kehakoorija

„Pean tunnistama, et kehakoorimine ei ole kuulunud traditsiooniliselt minu enesestmõistetavate hooldusrutiinide hulka. Ikka olen kippunud sellest mööda hiilima. Strateegia, mis siis töötab, on valida nii hea lõhnaga koorija, et sa lõpuks ikkagi ei suuda sellele vastu panna. No ja pärast on ju niikuinii olemine mega!“

Selles õhulises vanaema maasikamoosi lõhnalises nahka hooldavas, sügavniisutavas ja toitvas kehakoorijas koorivad suhkruterakesed õrnalt nahka, samal ajal kui kasulikud õlid hooldavad: jojobaõli sügavniisutab, A-vitamiini ja aminohappeid täis mustköömneõli vähendab oluliselt nahapõletikest põhjustatud punetust ning armistumist ja riisiõli ennetab enneaegseid kortse. Seda kasutades tundsin, kuidas nahk muutus siidpehmeks ja siledaks.

Niisutav kehavaht