FOTOD | Pluus, mida printsess Diana kandis oma kihlumisfotol, läheb oksjonile. Prognoositav müügihind on üüratu

Detsembris toimuval oksjonil müüakse maha pluus, mida toonane Walesi printsess kandis kihlumisfotol. Ennustatakse, et selle müügihind on umbkaudu 80 000–100 000 dollarit. Kõnealune roosa pluus on moekunstnike David ja Elizabeth Emanueli looming. Nende kätetöö on ka printsessi pulmakleit, milles ta Charlesiga 1981. aasta 29. juulil abiellus.