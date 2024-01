Kohutav ja traagiline põhjus, miks Tenerife poodide avariiulitel enam matšeetesid ei müüda

Olen Tenerifele tulla tahtnud juba viisteist aastat. Sellest ennemuistsest ajast seisab mu riiulis isegi Lonely Planeti Kanaaride reisijuht, mis saarele jõudmise ajaks on muidugi nii iganenud, et isegi Kanaari saari on vahepealse ajaga üks juurde tulnud. Kui raamatu ilmumise ajal oli neid seitse – Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro –, siis mõne aasta eest „avastati“ veel üks, La Graciosa. Tegelikult on see muidugi kogu aeg olemas olnud, lihtsalt nüüd edutati laiu staatusest saareks. Aga saate aru küll, mida ma mõtlen. Viieteistkümne aastaga on muutunud isegi geograafia, inimtühjadest randadest rääkimata.